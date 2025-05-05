В голубом платье и без бюстгальтера: певица Сабрина Карпентер сверкнула сосками на коктейльной вечеринке

Сабрина Карпентер / © Getty Images

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Сабрина Карпентер посетила коктейльную вечеринку, накануне самого важного вечера моды – Met Gala.

Для своего появления артистка выбрала нежно-голубое платье по фигуре длины макси, полностью расшитое пайетками. Наряд был без рукавов и имел высокий разрез до бедра, украшенный большой золотой шпилькой. Под платье Сабрина не одела бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань можно было заметить ее соски.

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Аутфит артистка дополнила бежевыми босоножками на экстремально высокой платформе и шпильках.

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У Карпентер была укладка с локонами, макияж с розовыми румянами и перламутровый маникюр. В ушах у нее были золотые серьги, а на руках – кольца.

Напомним, Сабрина Карпентер на церемонии Brit Awards 2025 сияла в нежно-розовом платье со шлейфом от Alexander McQueen.