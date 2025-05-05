- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
В голубом платье и без бюстгальтера: певица Сабрина Карпентер сверкнула сосками на коктейльной вечеринке
Поп-звезда выбрал для своего выхода гламурный наряд с пайетками и разрезом до бедра.
Сабрина Карпентер посетила коктейльную вечеринку, накануне самого важного вечера моды – Met Gala.
Для своего появления артистка выбрала нежно-голубое платье по фигуре длины макси, полностью расшитое пайетками. Наряд был без рукавов и имел высокий разрез до бедра, украшенный большой золотой шпилькой. Под платье Сабрина не одела бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань можно было заметить ее соски.
Аутфит артистка дополнила бежевыми босоножками на экстремально высокой платформе и шпильках.
У Карпентер была укладка с локонами, макияж с розовыми румянами и перламутровый маникюр. В ушах у нее были золотые серьги, а на руках – кольца.
Напомним, Сабрина Карпентер на церемонии Brit Awards 2025 сияла в нежно-розовом платье со шлейфом от Alexander McQueen.