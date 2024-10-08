В голубом платье и графитовом жакете: милая принцесса Како на чемпионате по теннису

Японская принцесса выбрала для своего выхода элегантный аутфит.

Принцесса Како приняла участие в национальном чемпионате по теннису в Токио.

Там она предстала в голубом платье длины миди с тонким коричневым кожаным ремешком, сверху которого надела жакет графитового цвета без воротника и с одной пуговицей.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черными кожаными туфлями и черным клатчем.

Принцесса сделала скромную прическу "Мальвина", легкий макияж и украсила уши лаконичными серьгами.

Напомним, принцесса Како посетила национальный конкурс средних школьников по жестовому языку в Йонаго. Она была одета в укороченный жакет цвета индиго без пуговиц, топ такого же оттенка и длинную голубо-белую плиссированную юбку.

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