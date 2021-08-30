В голубом платье и красивых лодочках: Мила Кунис на съемках нового фильма

38-летняя актриса Мила Кунис снимается в новом фильме, релиз которого запланирован на 2022 год.

Уже в третий раз звезда попала под прицелы уличных фотографов в Нью-Йорке. В этот раз папарацци подловили Милу в Рокфеллеровском центре. Актриса была в голубом платье без рукавов с поясом на талии и замшевых туфлях-лодочках на каблуках цвета марсала. В руках Мила несла сумку и яркий зонтик. У звезды были распущены волосы, на лице был макияж, а в ушах - небольшие серьги-кольца. Часы с золотым ремешком и несколько золотых браслетов было на запястьях.

Мила Кунис / Getty Images

Мила Кунис снимается в фильме "Самая счастливая девушка на свете", и на днях ее сфотографировали в объятиях партнера по фильму Финна Уиттрока. Фильм станет экранизацией бестселлера New York Times - детективного романа, написанного американской писательницей Джессикой Нолл, она же работает и над сценарием фильма. Мила Кунис не только играет главную роль, но и выступит продюсером проекта.

Мила Кунис и Финн Уиттрок / Getty Images

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