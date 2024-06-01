В голубом платье и на шпильках: Дакоту Джонсон в женском образе подловили на съемочной площадке

34-летняя актриса выглядела хорошо во время съемок.

Папарацци подловили Дакоту Джонсон в Нью-Йорке на съемочной площадке романтической комедии "Материалисты" от сценариста и режиссера Селин Сон. Актриса играет главную роль в ленте.

Дакота выходила из дома в женском аутфите. На ней было длинное голубое платье без бретелек, хорошо облегавшее ее стройную фигуру.

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

Образ звезда дополнила босоножками цвета металлик на шпильках и черной сумкой с черными стразами и золотистым ремешком.

У Джонсон были распущены волосы, нежный макияж и металлическое колье на шее.

Напомним, Дакота Джонсон удивила нарядом, избранными для премьеры "Мадам Паутины".

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