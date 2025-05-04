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В голубом платье и за руку с мужем: Ева Лонгория повеселилась на дне рождения Девида Бекхэма
Актриса выбрала для появления на юбилее Бекхэма красивый образ от бренда Victoria Beckham.
Ева Лонгория была в списке приглашенных гостей на вечеринку по случаю 50-летия Дэвида Бекхэма, которая прошла в ресторане Core в Лондоне. На день рождения она приехала вместе со своим мужем Хосе Бастоном, обычно пытающимся избегать публичных выходов.
Ева выглядела роскошно. На ней было небесно-голубое платье макси от Victoria Beckham с глубоким V-образным вырезом и собранными деталями на плечах. Лук актриса дополнила черным жакетом, который висел на руке, и черными босоножками на шпильках. А еще Лонгория подобрала к своему наряду культовый аксессуар бренда своей подруги — клатч Victoria из текстурированной телячьей кожи цвета слоновой кости.
Лонгория сделала укладку с локонами, макияж с бежевой помадой, французский маникюр, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руку — деликатной цепочкой.
Бастона был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.
В Instagram Stories актриса показала фото с вечеринки. Она сфотографировалась со своим другом, стилистом Кеном Пэйвзом.
Напомним, Ева Лонгория и Виктория Бекхэм дружат уже почти два десятилетия. Они познакомились в начале 2000-х годов через бывшего мужа Евы — Тони Паркера.