В голубом платье с бахромой из бусинок: Ванесса Кирби посетила премьеру фильма "Фантастическая четвёрка"

Ванесса Кирби / © Associated Press

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Актриса Ванесса Кирби посетила презентацию фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» в Лондоне. На это мероприятие она пришла в оригинальном голубом платье, которое немного скрывало объемным дизайном уже заметно округлившийся беременный живот актрисы.

Ванесса Кирби / © Associated Press

Платье Ванессы было от бренда Loewe из коллекции осень-зима 2025. Оно сделано из множества голубых нитей с бусинками. Нити пришиты с напуском и немного хаотично, а на подоле — ассиметрично. На груди у платья нити свисали таким образом, что появлялась бахрома.

Ванесса Кирби / © Associated Press

Это платье Ванесса дополнила серебристыми туфлями от Aquazzura с несколькими ремешками, а также украшениями от Cartier. Волосы актриса уложила в элегантную прическу с легкими волнами, а также сделала красивый вечерний макияж.

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На премьеру вместе с ней вышли к фотографам также коллеги по фильму: Эбон Мосс-Бакрак, Педро Паскаль и Джозеф Куинн.

Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бахрах, Педро Паскаль и Джозеф Куинн / © Associated Press

Педро Паскаль надел рубашку голубого цвета, которая совпала с оттенком цвета платья Ванессы. Его образ был от Tom Ford.

Ванесса Кирби и Педро Паскаль / © Associated Press

Напомним, что о беременности актриса решила рассказать как певица Рианна на Met Gala — подчеркнув свой беременный живот обтягивающим платьем.

Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press