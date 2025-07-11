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- Шоу-бизнес
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В голубом платье с бахромой из бусинок: Ванесса Кирби посетила премьеру фильма "Фантастическая четвёрка"
Она выглядела ярко, эффектно и оригинально.
Актриса Ванесса Кирби посетила презентацию фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» в Лондоне. На это мероприятие она пришла в оригинальном голубом платье, которое немного скрывало объемным дизайном уже заметно округлившийся беременный живот актрисы.
Платье Ванессы было от бренда Loewe из коллекции осень-зима 2025. Оно сделано из множества голубых нитей с бусинками. Нити пришиты с напуском и немного хаотично, а на подоле — ассиметрично. На груди у платья нити свисали таким образом, что появлялась бахрома.
Это платье Ванесса дополнила серебристыми туфлями от Aquazzura с несколькими ремешками, а также украшениями от Cartier. Волосы актриса уложила в элегантную прическу с легкими волнами, а также сделала красивый вечерний макияж.
На премьеру вместе с ней вышли к фотографам также коллеги по фильму: Эбон Мосс-Бакрак, Педро Паскаль и Джозеф Куинн.
Педро Паскаль надел рубашку голубого цвета, которая совпала с оттенком цвета платья Ванессы. Его образ был от Tom Ford.
Напомним, что о беременности актриса решила рассказать как певица Рианна на Met Gala — подчеркнув свой беременный живот обтягивающим платьем.