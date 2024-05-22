В голубом платье с бантами: младшая сестра Пэрис Хилтон вышла в свет в гламурном луке

Младшая сестра Пэрис Хилтон - 40-летняя Ники Хилтон - прибыла во Францию, чтобы посетить серию мероприятий связанных с Каннским кинофестивалем.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Светская львица появилась на вечеринке организованной брендом Chopard, под названием Once Upon A Time. Для этого светского выхода Ники выбрала платье одного из самых модных оттенков 2024 года - голубом.

Ее наряд был от бренда Rebecca Vallance и представлял из себя длинное платье с открытыми плечами, полностью расшитое пайетками и бисером. В зоне декольте наряд был украшен тремя гламурными бантами со стразами. А вот на руках и спине платья Ники была ткань без вышивки, которая ниспадала к самому полу.

Образ она дополнила ярким макияжем и несколькими украшениями - кольцом с огромным камнем, а также серьгами.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Также в Каннах Хилтон появилась на мероприятии бренда Miu Miu, для которого оделась в вещи от него. На Ники было белое платье миди, которое она сочетала с черными снигбэками и плетеной сумкой.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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