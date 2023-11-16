В голубом платье с большим лифом: Анна Кендрик надела неудачный наряд на мероприятие

Анна небольшого роста, поэтому часто выбирает мини-платья, но в этот раз ее наряд немного ее подвел.

Американская актриса Анна Кендрик появилась на специальном показе мультфильма Universal Pictures "Тролли: Группа всборе", который прошел в Голливуде. В этом мультике актриса озвучила один из главных персонажей - тролля по имени Розочка.

На красной дорожке Анна позировала в милом платье от бренда Harbison Studio из круизной коллекции 2024. Оно было небесно-голубого цвета и не имело бретелек.

В зоне декольте платье не очень хорошо сидело на актрисе и явно было великовато.

Анна Кендрик / Фото: Associated Press

Юбку ее мини-наряда украшали две рюши - голубая и желтая, на которых также были большие черные цветы. Свой образ Кендрик дополнила серьгами с кристаллами, черными слигбэками на каблуках, а также лаконичным макияжем и прической.

Анна Кендрик / Фото: Associated Press

Напомним, что не так давно в неудачном наряде к фотографам вышла модель Лени Клум. На ней был наряд от бренда Hellessy, юбка которого очень помялась, а топ был слишком мал для ее груди.

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