В голубом платье с цветочными аппликациями: волшебный образ звезды дубляжа мультфильма "Моаны 2"

Аули Кравальо в красивом наряде от Oscar de la Renta сияла на закате.

В Лондоне состоялся премьерный показ анимационного фильма "Моана 2". На мероприятии появилась американская актриса Аулии Кравальо, озвучившая главную героиню мультфильма – дочь полинезийского вождя Моану.

Аулии Кравальо / Фото: Associated Press

На ивенте актриса продемонстрировала очаровательный образ, в котором была похожа на сказочную принцессу. На ней было голубое пышное платье, украшенное цветочными аппликациями, от бренда Oscar de la Renta. Обута она была в белые босоножки на платформе и каблуках.

Аулии Кравальо / Фото: Associated Press

Аулии сделала короткую укладку с локонами, макияж с розовой помадой на губах и завершила лук лаконичными бриллиантовыми украшениями.

Аулии Кравальо / Фото: Associated Press

На премьере Кравальо позировала также со своим коллегой из фильма – Дуэйном Джонсоном, подарившим свой голос персонажу Мауи – полубогу из полинезийской мифологии.

Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

О мультфильме:

"Моана 2" продолжает историю оригинального фильма, вышедшего в 2016 году. В новом мультфильме зрители снова увидят любимых героев – Моану и Мауи, отправляющихся в увлекательное путешествие вместе с командой не совсем обычных моряков. Приключение начинается с неожиданного зова от предков-путешественников, ведущего Моану к дальним морям Океании. В давно забытых и опасных водах ее ждут чрезвычайные приключения.

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