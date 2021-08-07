В голубом платье с декольте: Соломия Витвицкая в красивом образе сфотографировалась в яхт-клубе

В голубом платье с декольте: Соломия Витвицкая в красивом образе сфотографировалась в яхт-клубе

Ведущая ТСН продемонстрировала новый нежный аутфит.

Соломия Витвицкая порадовала своих фолловеров в Instagram новыми интересными снимками. Знаменитость посетила яхт-клуб, где была ведущей мероприятия. Телезвезда решила сделать несколько фотографий на память.

Соломия Витвицкая / Instagram Соломии Витвицкой

"Когда ведешь познавательный ивент для айтишников в красивой локации — куда же без инстраграмних фото", - написала она.

Соля появилась в красивом аутфите. Она была одета в голубое платье на запах длины миди с декольте, рукавами три четверти и с поясом. Наряд Витвицкая скомбинировала с замшевыми туфлями в тон. Прическа с локонами и нежный макияж завершили красивый образ ведущей.

Соломия Витвицкая / Instagram Соломии Витвицкой

Ранее Соломия в бежевом платье с рукавами флаттер и очках с цепочкой позировала в маковом поле.

Соломия Витвицкая / Instagram Соломии Витвицкой

Соломия Витвицкая / Instagram Соломии Витвицкой

Читайте также: Именинница дня: Соломия Витвицкая в романтическом платье позировала на фоне гор

Соломия Витвицкая путешествует по Украине (40 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку