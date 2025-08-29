В голубом платье с флористическим принтом: модель Миранда Керр устроила себе пикник

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Реклама

42-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — в последнее время редко выходит в свет и снимается для глянца. Она занята воспитанием четверых детей и продвижением своего бренда органической косметики. Однако в ее Instagram все же появляются новые фото.

Миранда решила устроить себе пикник и показать, как это было, в Сети. Она позировала в пышном нежно-голубом платье с флористическим принтом, которое дополнила плетеной сумкой Dior, шлепками с камнями от Miu Miu и соломенной шляпой.

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Керр была запечатлена с кружкой чая в руках, тарелкой малины и корзиной с цветами. «Ищите меня на пикнике», — подписала фото модель.

Реклама

Отметим, Миранда сейчас большое внимание уделяет семье и детям. Напомним, первого сына Флинна она родила в браке с актером Орландо Блумом в 2011 году. В 2013-м она вышла замуж за основателя Snapchat Эвана Шпигеля и родила от него трех сыновей — Харта, Майлза и Пьера.

Ранее Миранда Керр с мужем посетила Met Gala. На дорожке модель появилась в драматическом аутфите. На ней было кастомное черное скульптурное платье от бренда Christian Dior, сочетающее в себе высокую моду с авангардной элегантностью. Это было платье без бретелек с тканью в стиле оригами на юбке, которое напоминало часть жакета.