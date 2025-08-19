ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

В голубом платье с глубоким декольте: нидерландская модель соблазнительно позировала на яхте

Лаура Селия выбрала нежный образ для морской прогулки.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки с отдыха в итальянском городе Амальфи. Красавица устроила себе фотосессию во время морской прогулки на яхте.

Перед объективом фотокамеры она предстала в голубом вязаном длинном платье с глубоким вырезом, золотым кольцом на декольте, рукавами-клеш и высоким разрезом с одной стороны.

У Лауры была укладка с локонами, макияж с черными стрелками и молочный маникюр. Свой лук она завершила золотыми украшениями.

Напомним, Лаура Селия в черном платье без бретелеки с длинной игривой бахромой на подоле прогулялась по городу.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie