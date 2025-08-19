- Дата публикации
В голубом платье с глубоким декольте: нидерландская модель соблазнительно позировала на яхте
Лаура Селия выбрала нежный образ для морской прогулки.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки с отдыха в итальянском городе Амальфи. Красавица устроила себе фотосессию во время морской прогулки на яхте.
Перед объективом фотокамеры она предстала в голубом вязаном длинном платье с глубоким вырезом, золотым кольцом на декольте, рукавами-клеш и высоким разрезом с одной стороны.
У Лауры была укладка с локонами, макияж с черными стрелками и молочный маникюр. Свой лук она завершила золотыми украшениями.
Напомним, Лаура Селия в черном платье без бретелеки с длинной игривой бахромой на подоле прогулялась по городу.