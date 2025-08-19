В голубом платье с глубоким декольте: нидерландская модель соблазнительно позировала на яхте

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки с отдыха в итальянском городе Амальфи. Красавица устроила себе фотосессию во время морской прогулки на яхте.

Перед объективом фотокамеры она предстала в голубом вязаном длинном платье с глубоким вырезом, золотым кольцом на декольте, рукавами-клеш и высоким разрезом с одной стороны.

У Лауры была укладка с локонами, макияж с черными стрелками и молочный маникюр. Свой лук она завершила золотыми украшениями.

Напомним, Лаура Селия в черном платье без бретелеки с длинной игривой бахромой на подоле прогулялась по городу.