В голубом платье с красной каймой: звезда фильма "Королева-воин" в ярком образе появилась на церемонии

Виола Дэвис получила награду на кинофестивале в Калифорнии.

Американская актриса, обладательница "Оскара" Виола Дэвис посетила церемонию вручения наград 34-го ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингсе, состоявшегося в Калифорнии.

На красной дорожке звезда фильма "Королева-воин" появилась в ярком аутфите. На ней было длинное голубое платье с красной каймой и V-образным вырезом.

Виола Дэвис / Фото: Associated Press

Образ она дополнила макияжем с синими тенями, длинным золотистым маникюром и элегантными золотистыми серьгами с голубыми камнями.

Виола Дэвис / Фото: Associated Press

Напомним, на мероприятие также пришла Джейми Ли Кертис, надевшая черный жакет с бантом-завязкой и пикантным декольте, а также прозрачные черные брюки с крапинками.

Читайте также: