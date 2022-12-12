В голубом платье с обнаженной спиной: украинская певица в эффектном образе появилась в mood-видео

Украинская певица ETOLUBOV представила свой дебютный мини-альбом под названием "Приречена на любов".

ЕР состоит из четырех песен: сольной версии уже знакомой слушателям rymuu и трех новых синглов – жизнеутверждающая баллада kviten, заглавная pryrechena и отличный трек yaka, полностью раскрывающий ее фирменное звучание.

В mood-видео на чувственный и нежный трек kviten артистка предстала в эффектном аутфите. Одета она в голубое платье с рукавами-перчатками, обнаженной спиной и небольшим шлейфом. Наряд прекрасно облегает ее стройную фигуру. Образ звезда дополнила массивным золотом украшением на шее, максимально естественным макияжем и аккуратной укладкой.

"Это весна, которой мы все так ждем. Это та легкость и непринужденность, которая есть у природы и которой уже так мало осталось у нас самих. Это наша надежда на победу добра над злом и силу жить дальше. Это "квітень" и это именно та первая песня, которая нас вдохновила и с которой началась история моего EP", — поделилась ETOLUBOV.

В поддержку ЕР певица решила не снимать классические клипы, предпочтя серию стильных вижуалов для социальных сетей.

Напомним, осенью ETOLUBOV исполнила в дуэте с Max Barskih песню Rymuu — это посвящение украинским парам, чья любовь переживает испытание расстоянием. Артистка также заявила о старте работы собственного благотворительного фонда DOLI, куда поступают средства от прослушиваний ее музыки.