В голубом платье с пайетками и с цветочным украшением: рассматриваем финальный образ победительницы "Холостяка-13"

Инна Белень в нежном наряде украинского бренда появилась на последней церемонии шоу.

Вчера, 28 декабря, состоялся финал романтического реалити-шоу "Холостяк-13". Главный герой проекта – ветеран российско-украинской войны Александр Будько "Терен" – сделал свой выбор и надел кольцо на палец 28-летний бизнесвумен, волонтеру и переводчику немецкого языка – Инне Белень.

Александр Терен и Инна Белень/Скрин видео

На финальной церемонии победительница проекта появилась в нежном образе. На ней было элегантное голубое платье-бюстье от украинского бренда Gasanova, полностью расшитое пайетками. Наряд также имел высокий разрез сбоку.

Александр Терен и Инна Белень/Скрин видео

Александр Терен и Инна Белень/Скрин видео

Аутфит Инна дополнила серой длинной накидкой и белыми босоножками на высоких платформах и каблуках.

Девушке сделали гладкую прическу, украшенную символическим серым аксессуаром в виде цветов, и макияж в нежных оттенках. Круглые серьги с камнями завершили лук Белень.

Инна Белень/Скрин видео

Напомним, избранница Александра Терена – Инна Белень – показала интимное фото с холостяком и прокомментировала свою победу в проекте.

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