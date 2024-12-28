В голубом платье с пайетками и с цветочным украшением: рассматриваем финальный образ победительницы "Холостяка-13"

Инна Белень в нежном наряде украинского бренда появилась на последней церемонии шоу.
Вчера, 28 декабря, состоялся финал романтического реалити-шоу "Холостяк-13". Главный герой проекта – ветеран российско-украинской войны Александр Будько "Терен" – сделал свой выбор и надел кольцо на палец 28-летний бизнесвумен, волонтеру и переводчику немецкого языка – Инне Белень.
На финальной церемонии победительница проекта появилась в нежном образе. На ней было элегантное голубое платье-бюстье от украинского бренда Gasanova, полностью расшитое пайетками. Наряд также имел высокий разрез сбоку.
Аутфит Инна дополнила серой длинной накидкой и белыми босоножками на высоких платформах и каблуках.
Девушке сделали гладкую прическу, украшенную символическим серым аксессуаром в виде цветов, и макияж в нежных оттенках. Круглые серьги с камнями завершили лук Белень.
Напомним, избранница Александра Терена – Инна Белень – показала интимное фото с холостяком и прокомментировала свою победу в проекте.
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