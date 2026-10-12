В голубом платье с пайетками от Dior: Моника Барбаро очаровала нежным образом на премьере в Лондоне

Моника Барбаро / © Associated Press

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Моника Барбаро посетила премьеру фильма «Искусственный» в рамках Лондонского кинофестиваля. Актриса сыграла в этой картине и представила ее на красной дорожке.

Для мероприятия Моника выбрала голубое платье от Christian Dior, украшенное мелкими пайетками, которые эффектно мерцали в свете вспышек. Наряд имел тонкие бретели и приталенный силуэт с расклешенной юбкой длины миди. Подол украшала узкая волнистая оборка с серебристым блеском.

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Моника Барбаро / © Associated Press

Платье Барбаро сочетала с мулями цвета металлик на каблуках от Paris Texas. Лук дополнили небольшие серьги Ananya Jewelry, которые едва виднелись из-под волос.

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Моника Барбаро / © Associated Press

У нее была волнистая прическа с боковым пробором, нежный макияж с розовыми румянами и темно-бежевой помадой, а также молочный маникюр.

Моника Барбаро / © Associated Press

Напомним, Моника Барбаро в белом платье Dior с большим цветком позировала на премьере романтической комедии «Всего одна ночь».

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