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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В голубом платье с пайетками от Dior: Моника Барбаро очаровала нежным образом на премьере в Лондоне

Актриса в гламурном наряде привлекла к себе внимание на красной дорожке.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Моника Барбаро

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро посетила премьеру фильма «Искусственный» в рамках Лондонского кинофестиваля. Актриса сыграла в этой картине и представила ее на красной дорожке.

Для мероприятия Моника выбрала голубое платье от Christian Dior, украшенное мелкими пайетками, которые эффектно мерцали в свете вспышек. Наряд имел тонкие бретели и приталенный силуэт с расклешенной юбкой длины миди. Подол украшала узкая волнистая оборка с серебристым блеском.

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро / © Associated Press

Платье Барбаро сочетала с мулями цвета металлик на каблуках от Paris Texas. Лук дополнили небольшие серьги Ananya Jewelry, которые едва виднелись из-под волос.

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро / © Associated Press

У нее была волнистая прическа с боковым пробором, нежный макияж с розовыми румянами и темно-бежевой помадой, а также молочный маникюр.

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро / © Associated Press

Напомним, Моника Барбаро в белом платье Dior с большим цветком позировала на премьере романтической комедии «Всего одна ночь».

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