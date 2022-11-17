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В голубом платье с полупрозрачным корсетом: невероятно красивая Джорджина Родригес на гала-концерте

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В голубом платье с полупрозрачным корсетом: невероятно красивая Джорджина Родригес на гала-концерте

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Для появления на светском мероприятии знаменитость выбрала очень гламурный образ.

Возлюбленная известного футболиста Криштиану Роналду, 28-летняя модель и светская львица Джорджина Родригес, посетила гала-концерт The Latin Recording Academy "Человек года 2022", проводимый в честь музыканта, певца и композитора Марко Антонио Солиса в Лас-Вегасе.

Перед камерами Джорджина появилась в эффектном голубом платье от модельера Ali Karoui, которое было полностью расшито стразами и кристаллами Swarovksi.

Наряд имел полупрозрачный корсет и декольте в форме сердца. Бретелек у платья не было, но был высокий разрез открывающий ногу и небольшой шлейф. Этот фасон очень эффектно подчеркивал роскошную фигуру девушки.

Джорджина Родригес / © Associated Press
Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Дополнили ее образ босоножки со стразами от Le Silla, прическа, макияж и украшения с голубыми драгоценными камнями.

Джорджина Родригес / © Associated Press
Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Платье Джорджины является эксклюзивным и было создано дизайнером специально для этого мероприятия. Девушка, вероятно, принимала непосредственное участие в выборе дизайна и отделки.

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Дата публикации
Просмотры
1174
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