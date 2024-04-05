В голубом платье с рюшами и брюках с дыркой: экстравагантный Билли Портер на церемонии

54-летний британский актер вышел в свет в экстравагантном аутфите.

Билли Портер посетил церемонию The Legacy Institute Williams в клубе Ebell в Лос-Анджелесе.

Для такого мероприятия актер выбрал светло-голубое асимметричное платье, которое имитировало двухбортный пиджак, к которому пришили белые каркасные рюши из фатина.

Билли Портер / Фото: Getty Images

На Билли были широкие голубые брюки с большой дырой и молнией. Обут он был в черные туфли на высокой платформе.

К наряду актер прикрепил экстравагантную брошь в виде белой скульптуры, украшенной цепочками, жемчугом и бусинами.

Ранее Портер в откровенном аутфите появился на красной дорожке Гершвинской премии в Вашингтоне. Актер был одет в черное кружевное платье-рубашку с большими камнями у шеи и черные трусы.

Билли Портер / Фото: Associated Press

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