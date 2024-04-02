В голубом платье с сексуальным декольте: Тина Кароль в нежном образе снялась в шоу

На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали фото ее красивого нежного образа, в котором она снялась в шоу для всей семьи "Я люблю Украину".

Певица была одета в светло-голубое обтягивающее платье на бретельках, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Главный акцент в ее аутфите был на сексуальном декольте. Обута звезда была в кожаные коричневые босоножки на шпильках.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Свой лук Кароль дополнила красивой прической с прикорневым объемом и макияжем с помадой коричневого оттенка.

Напомним, Тина Кароль на допремьерный показ фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин" пришла в черной рубашке с V-образным декольте и черных укороченных джинсах.

Читайте также: