В голубом платье с высоким разрезом: Екатерина Кухар в красивом образе блистала на красной дорожке в Одессе

В голубом платье с высоким разрезом: Екатерина Кухар в красивом образе блистала на красной дорожке в Одессе

Прима-балерина с супругом провела выходные в Одессе.

Екатерина Кухар с супругом Александром Стояновым провели выходные в Одессе. Супруги посетили открытие Одесского кинофестиваля. На красной дорожке они продемонстрировали красивые образы.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Прима-балерина блистала в нежно-голубом корсетном платье в пол с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

Аутфит Екатеринна дополнила элегантной укладкой, лаконичными голубыми серьгами и макияжем со стрелками.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

Александр выбрал для своего выхода смокинг, который ему очень идет, белую рубашку и черную бабочку.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Пресс-служба

Кроме того, звездные родители успели также понежится на пляже вместе со своими детьми - 6-летней дочерью Настей и 12-летним сыном Тимой, которые отдыхают там с дедушкой и бабушкой уже неделю.

Александр Стоянов с детьми/Пресс-служба

Они все вместе катались на пляжных аттракционах. А Александр даже уговорил Екатерину покататься на водном драконе.

Екатерина Кухар, Александр Стоянов с детьми/Пресс-служба

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