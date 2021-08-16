В голубом платье с высоким разрезом: Екатерина Кухар в красивом образе блистала на красной дорожке в Одессе

Прима-балерина с супругом провела выходные в Одессе.
Екатерина Кухар с супругом Александром Стояновым провели выходные в Одессе. Супруги посетили открытие Одесского кинофестиваля. На красной дорожке они продемонстрировали красивые образы.
Прима-балерина блистала в нежно-голубом корсетном платье в пол с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Аутфит Екатеринна дополнила элегантной укладкой, лаконичными голубыми серьгами и макияжем со стрелками.
Александр выбрал для своего выхода смокинг, который ему очень идет, белую рубашку и черную бабочку.
Кроме того, звездные родители успели также понежится на пляже вместе со своими детьми - 6-летней дочерью Настей и 12-летним сыном Тимой, которые отдыхают там с дедушкой и бабушкой уже неделю.
Они все вместе катались на пляжных аттракционах. А Александр даже уговорил Екатерину покататься на водном драконе.
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