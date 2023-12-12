В голубом платье со стразами и в желтых ботфортах: Екатерина Бужинская на благотворительном концерте в Мадриде

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фотографии сделанные в Мадриде, где она вместе со своим творческим коллегой Михаилом Грицканом выступила с благотворительным концертом. Выступление прошло в рамках их благотворительного тура "Воля".

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан в Мадриде / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Спасибо, Мадрид, за аншлаг, ваши эмоции и донаты – 2265 € будут переданы нашим ВСУ. Этот вечер состоялся с Украиной в сердце. До новых встреч!" – написала артистка в посте.

Для выступления Екатерина выбрала образ в патриотических цветах. На ней было голубое платье со стразами и высоким разрезом, которое она сочетала с желтыми ботфортами. Прическа с локонами, нежный макияж и желтые серьги в виде цветов завершили эффектный аутфит Бужинской.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Михаил был одет в свитшот с изображением трезубца, элегантный пиджак с платком-паше и брюки.

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан презентовали клип на песню "Чорний велюр". Новая видеоработа – о настоящей, страстной любви, которая не всегда бывает безоблачной.

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