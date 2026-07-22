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- Шоу-бизнес
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В голубом с кружевом: звезда реалити в романтичном бикини похвасталась упругими ягодицами
Ева Гейл поделилась солнечными снимками с отдыха в Италии.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл проводит летний отпуск на живописном острове Понца. В Instagram она опубликовала серию фотографий, сделанных на яхте на фоне бирюзового моря и скалистого побережья.
Для морской прогулки красавица выбрала романтичное нежно-голубое бикини с изящным узором и белой кружевной окантовкой. Лиф прекрасно подчеркнул ее пышный бюст, а миниатюрные плавки на завязках — стройную талию и округлые бедра.
А еще Гейл похвасталась упругими ягодицами.
Ева позировала с мокрыми распущенными волосами и макияжем с пышными ресницами и розовой помадой. Свой пляжный образ она дополнила тонкими золотыми браслетами, кольцом и молочным маникюром.
Напомним, сестра Евы Гейл — Джессика — устроила фотосессию на итальянском острове в голубом купальнике.