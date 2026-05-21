- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 1 мин
В голубом сарафане и без бюстгальтера: Деми Мур оставила отпечатки своих ладоней в Каннах
Актриса зацементировала отпечатки своих рук во время церемонии на Лазурном побережье.
Деми Мур, как член жюри Каннского кинофестиваля, приняла участие в церемонии снятия отпечатков ладоней на Лазурном побережье.
Фотографы запечатлели, как актриса кладет руки на большую доску, а затем демонстрирует отпечатки свои ладоней с подписью на ней.
На событии Мур появилась в нежном аутфите. На ней был голубой сарафан из денима от Emilia Wickstead длины миди, на бретельках и с юбкой А-силуэта, в котором она выглядела кокетливо. Наряд, под которым не было бюстгальтера, звезда скомбинировала с голубыми мюлями на шпильках и милой голубой сумочкой с вышивкой и платком с нежным цветочным принтом, обмотанным вокруг ручки.
У Деми был макияж с розовой помадой, аккуратная укладка и длинный маникюр. Лук она завершила черными солнцезащитными очками и бриллиантовыми украшениями.
Напомним, Деми Мур вышла на красную дорожку в белом платье-русалке и с длинным черным шарфом-галстуком.