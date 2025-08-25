- Дата публикации
В голубом сарафане и шоколадных мюлях: Диана Крюгер продемонстрировала стройные ноги во Франции
49-летняя актриса приехала во французский город на кинофестиваль.
Диана Крюгер приехала во Францию на фестиваль франкоязычного кино в Ангулеме. В этом году она является председателем жюри.
На фотоколле мероприятия актриса появилась в нежном образе. На ней был голубой короткий сарафан с квадратным вырезом и бежево-коричневыми пуговицами. Он прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.
Наряд Крюгер скомбинировала с замшевыми мюлями шоколадного оттенка и кожаной коричневой сумкой. У Дианы была укладка с локонами, нежный макияж и солнцезащитные очки на лице.
