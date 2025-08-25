ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
26
1 мин

В голубом сарафане и шоколадных мюлях: Диана Крюгер продемонстрировала стройные ноги во Франции

49-летняя актриса приехала во французский город на кинофестиваль.

Алина Онопа
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Диана Крюгер

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер приехала во Францию на фестиваль франкоязычного кино в Ангулеме. В этом году она является председателем жюри.

На фотоколле мероприятия актриса появилась в нежном образе. На ней был голубой короткий сарафан с квадратным вырезом и бежево-коричневыми пуговицами. Он прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Наряд Крюгер скомбинировала с замшевыми мюлями шоколадного оттенка и кожаной коричневой сумкой. У Дианы была укладка с локонами, нежный макияж и солнцезащитные очки на лице.

Напомним, Диана Крюгер на показ бренда Patou пришла в голубом костюме и полосатом платке.

26
