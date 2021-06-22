В голубом жакете и любимых босоножках Saint Laurent: победительница "Холостяка-10" отпраздновала 25-летие

Девушка улетела на отдых в свой день рождения.

Победительнице шоу "Холостяк-10" – Даше Ульяновой – 21 июля исполнилось 25 лет. Отмечать юбилей девушка отправилась в Стамбул, фотографиями с празднования девушка поделилась в Instagram.

Она показала фото из номера отеля. Даша в белом халате с огромным букетом пионов позировала на кровати, которая была усыпана лепестками цветов.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

И показала свой красивый образ для вечерней прогулки. Ульянова надела голубой жакет, белую футболку с черным принтом и джинсы. Свой лук она дополнила любимыми черными босоножками на шпильке от Saint Laurent и белой стеганой сумкой от этого же бренда.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

"Какой прекрасный возраст - 25 лет. Казалось бы, это еще так мало, но уже так много. Столько удивительных моментов произошло за это время и столько замечательных людей повстречалось на моем пути. Мое сердце радуется. Огромное спасибо каждому, кто уделил мне самое ценное - свое время и внимание. Ваши добрые теплые слова многого стоят! Я очень впечатлительный и эмоциональный человек, поэтому такое количество поздравления меня очень тронуло. А главное - их суть.

Я хочу, чтоб все то светлое и хорошее, что вы мне пожелали, обязательно сбылось и в вашей жизни. Хочу, чтоб все мои родные, близкие, друзья, моя инста-семья стали еще счастливей", - написала участница 10-го сезона "Холостяка".

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

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