В голубом жакете и мини-юбке с принтом губ: стильный выход американской актрисы

Папарацци подловили американскую актрису Гарсель Бове на улицах Нью-Йорка. Она прогуливалась по городу в стильном луке.

Женщина надела черную рубашку и короткую юбку с принтом губ голубых и кремовых цветов, которая подчеркнула ноги. Она накинула на плечи голубой жакет.

Гарсель Бове / Фото: Getty Images

Аутфит Бове дополнила голубыми лакированными туфлями-лодочками на шпильках.

Она распустила волосы с пробором посредине, сделала макияж смоки-айс и белый маникюр. На запястье у Гарсель был культовый браслет от Cartier в виде закрученного гвоздя.

Напомним, Гарсель Бове пришла на утреннее шоу Good Morning America в костюме кислотно-салатового цвета, который состоял из брюк-палаццо и жакета с одной пуговицей в тон.

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