В голубом жакете и на высоких шпильках: беременная Катя Осадчая посетила премьеру украинской спортивной драмы

Ведущая выбрала для светского мероприятия нежный аутфит.

Вчера, 2 июня, Катя Осадчая посетила премьеру украинской спортивной драмы "Пульс", которая состоялась в рамках кинофестиваля Molodist.

Ведущая взяла интервью у одного из актеров ленты — Александра Кобзаря — для нового выпуска "Светской жизни".

Александр Кобзарь и Катя Осадчая/Фото Алины Онопы

Катя, как всегда, выглядела стильно. На этот раз она выбрала лук в нежных оттенках. На ней был голубой двубортный жакет, украшенный лентами из камней, белые широкие штаны и белые остроносые туфли на шпильках.

Катя Осадчая/Фото Алины Онопы

Жакет подчеркнул беременный живот звезды.

Катя Осадчая/Фото Алины Онопы

Волосы Осадчей были распущены и украшены блестящим широким обручем и тоненьким, инкрустированным камнями. В ушах у нее были длинные блестящие серьги. Светло-бежевый маникюр завершил образ Кати.

Катя Осадчая/Фото Алины Онопы / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая/Фото Алины Онопы

О фильме "Пульс"

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Режиссером картины выступил Сергей Чеботаренко. В нем рассказывается об украинской легкоатлетке Оксане, которая живет в маленьком городке. У нее есть мечта — попасть на Олимпийские игры. Она встречается с парнем, который тоже занимается спортом.

Спортивная карьера Оксаны только начинается, но у нее уже превосходные результаты. И тут девушка вместе с семьей попадает в автомобильную аварию, в результате которой почти теряет зрение. Парень ее бросает.

Казалось бы, что на карьере Оксаны можно ставить крест, но она не хочет с этим мириться. Девушка не собирается сдаваться. Она стремится показать и доказать всем, что на пути к своей мечте никакие препятствия не могут помешать.

Интересные факты о фильме "Пульс":

Он основан на реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, Паралимпийской чемпионки 2008 года, пятикратной серебряного и бронзового призера летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 лет — Оксаны Ботурчук.

Ботурчук во время написания сценария консультировала авторов. Она также работала с актерами и съемочной группой, чтобы максимально точно воспроизвести реальные тренировки профессиональных спортсменов, нюансы, связанные с моторикой и поведением человека, которые частично потеряла зрение.

Главную роль сыграла актриса Наталья Бабенко. Чтобы максимально воплотиться в свою героиню, она полгода занималась интенсивными тренировками. То же самое сделал и режиссер фильма Сергей Чеботаренко, который начал заниматься бегом с тренером и присоединился к беговым комьюнити еще до съемок, чтобы окунуться в тему подготовки к соревнованиям и подробно ее понять.

Официальным саундтреком к ленте стала песня Alyona Alyona о вере в себя — Go-go!

Катя Осадча на прем'єрі українського фільму "Пульс" (9 фото)

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