В голубом жакете и желтом комбинезоне: СолоХа продемонстрировала беременный живот на премьере фильма

Певица пришла посмотреть украинскую ленту "Короли рэпа".
СолоХа со своей дочерью Арианой побывала на премьерном показе украинского фильма "Короли рэпа" от режиссера Мирослава Латика, состоявшегося в кинотеатре "Оскар".
Артистка выбрала для своего появления образ в патриотических цветах. На певице был голубой жакет и желтый комбинезон в мелкий горошек с пикантным декольте и вырезом, через который она продемонстрировала большой беременный живот. Обута она была в голубые босоножки на платформе и каблуках. На плече висела голубая сумка.
СолоХа сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками и надела на лицо очки. В ушах у нее были лаконичные серьги, на шее – крестик на цепочке, а на руках – кольца с камнями. Длинный молочный маникюр завершил яркий лук артистки.
Дочь СолоХи была одета в черное платье и кеды с принтом.
О фильме:
В ленте рассказывается о судьбе юного рэпера Димы "Котелка", который влюбляется в красавицу Свету и намерен завоевать ее сердце. Поэтому, когда ему предлагают легкие деньги, он соглашается, но попадает в ловушку. Как сложится судьба главного героя? Выберется ли он из всех перипетий? И будет ли все-таки он с любимой?
В картине сыграли Михаил Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ирма Витовская, Карина Химчук, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк и Андрей Борис. В саундтреке звучат композиции Kalush, Kazka, Cepasa и Krechet.
Напомним, премьеру фильма посетила также Ксения Мишина с сыном.
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