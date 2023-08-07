В голубом жакете и желтом комбинезоне: СолоХа продемонстрировала беременный живот на премьере фильма

СолоХа со своей дочерью Арианой побывала на премьерном показе украинского фильма "Короли рэпа" от режиссера Мирослава Латика, состоявшегося в кинотеатре "Оскар".

СолоХа/Пресслужба

Артистка выбрала для своего появления образ в патриотических цветах. На певице был голубой жакет и желтый комбинезон в мелкий горошек с пикантным декольте и вырезом, через который она продемонстрировала большой беременный живот. Обута она была в голубые босоножки на платформе и каблуках. На плече висела голубая сумка.

СолоХа/Прессслужба

СолоХа сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками и надела на лицо очки. В ушах у нее были лаконичные серьги, на шее – крестик на цепочке, а на руках – кольца с камнями. Длинный молочный маникюр завершил яркий лук артистки.

Дочь СолоХи была одета в черное платье и кеды с принтом.

СолоХа/Пресслужба

О фильме:

В ленте рассказывается о судьбе юного рэпера Димы "Котелка", который влюбляется в красавицу Свету и намерен завоевать ее сердце. Поэтому, когда ему предлагают легкие деньги, он соглашается, но попадает в ловушку. Как сложится судьба главного героя? Выберется ли он из всех перипетий? И будет ли все-таки он с любимой?

В картине сыграли Михаил Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ирма Витовская, Карина Химчук, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк и Андрей Борис. В саундтреке звучат композиции Kalush, Kazka, Cepasa и Krechet.

Напомним, премьеру фильма посетила также Ксения Мишина с сыном.

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