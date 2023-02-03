В голубой кофте-платье: модель plus-size Эшли Грэм сходила на показ Marc Jacobs

В этом образе знаменитая модель выглядела очень гламурно.

35-летняя модель plus-size Эшли Грэм посетила вчера показ новой коллекции весна-лето 2023 бренда Marc Jacobs, который прошел в Park Avenue Armory в Нью-Йорке.

Мероприятие традиционно собрало различных знаменитостей, клиентов и друзей бренда. Эшли попала под прицел фотографов, когда вышла из машины и направлялась на шоу.

Звезда была одета в голубое вязаное платье-кофту фасона оверсайз, которое сочетала с гламурной сумкой со стразами, "мокрой" укладкой и стильный макияжем с "кошачьими" стрелками и коричневыми тенями. В ушах у звезды было много сережек разного дизайна и кафф. Эффектности образу добавляли белые туфли на высокой платформе и каблуках и множеством ремешков, они немного напомнили нам знаменитые туфли Мэри Джейн.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Также показ Marc Jacobs не обошелся без скандалов. На мероприятие не пустили дочь Мадонны Лурдес Леон, которая немного опоздала.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

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