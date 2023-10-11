В голубой кожанке и юбке-карандаше: стильная Сальма Хайек посетила выставку Gucci

Сальма Хайек попала в объектив папарацци, когда прибыла на передвижную выставку Gucci Cosmos в Soho House в Лондоне.

Актриса выглядела стильно, ее даже сразу и не узнать в таком луке. На Сальме была голубая укороченная кожанка, белый топ в рубчик и черная кожаная юбка-карандаш с разрезом спереди.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила голубыми туфлями на шпильках и голубой сумкой, украшенной драгоценностями.

Звезда сделала прическу с локонами и сдержанный макияж. Аутфит Хайек дополнила оптическими очками в стильной черной оправе, длинной подвеской на цепочке и браслетом на ноге.

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