ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

В голубой рубашке и коротких шортах: Кара Делевинь прогулялась по Каннам

Модель и актриса Кара Делевинь попала под прицел папарацци в Каннах.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Getty Images

Звезда посетила десятый день 78-го Каннского кинофестиваля. Актриса удивила публику неожиданной прической и платьем Vivienne Westwood, блистая на красной дорожке, а также попала в объективы фотографов, когда ее запечатлели на улицах Канн.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара была одета в голубой костюм, состоящий из рубашки с коротким рукавом и коротких шорт. Под рубашкой модель носила белый топ, обута была в черные кеды, а в руках несла белую сумку.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Делевинь собрала волосы в тугой пучок, надела миниатюрные очки от солнца на лицо и сделала легкий дневной макияж. Она не обращала внимания на репортеров, которые ее фотографировали.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie