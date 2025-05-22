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- Шоу-бизнес
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В голубой рубашке и коротких шортах: Кара Делевинь прогулялась по Каннам
Модель и актриса Кара Делевинь попала под прицел папарацци в Каннах.
Звезда посетила десятый день 78-го Каннского кинофестиваля. Актриса удивила публику неожиданной прической и платьем Vivienne Westwood, блистая на красной дорожке, а также попала в объективы фотографов, когда ее запечатлели на улицах Канн.
Кара была одета в голубой костюм, состоящий из рубашки с коротким рукавом и коротких шорт. Под рубашкой модель носила белый топ, обута была в черные кеды, а в руках несла белую сумку.
Делевинь собрала волосы в тугой пучок, надела миниатюрные очки от солнца на лицо и сделала легкий дневной макияж. Она не обращала внимания на репортеров, которые ее фотографировали.