В голубой шляпе и желтом платье: Екатерина Бужинская в роскошном образе отмечает юбилей

Екатерина Бужинская сегодня, 13 августа, отмечает свой юбилей – народной артистке Украины исполнилось 45 лет.

По этому случаю она опубликовала в Instagram красивую фотографию своего роскошного образа в патриотических цветах. На Катерине было желтое платье с обнаженными плечами и пикантным декольте и элегантная голубая шляпа.

Аутфит певица дополнила прической с локонами и макияжем с красной помадой.

В посте Бужинска написала:

"Мне сегодня тридцать плюс,

Годы, как женщина, не считаю.

Хотя и цифр я не боюсь,

И их банально не люблю я.

Годы – это просто месяцы,

Секунды, прожитые дни.

Мне еще только 30+,

Я только начинаю жить.

Не март и еще не осень.

Красота и мудрость у меня.

И будто все в жизни удалось,

Впереди самые лучшие дни.

У меня есть друзья и семья,

У меня сын, волшебные дочки.

Любимая я и я люблю,

Спасибо Богу, благодарна судьбе.

На сцене второй дом нашла.

Мои песни – это тоже дети.

Своим Олимпом долго шла,

Не просто славу заслужить.

Я плачу иногда, смеюсь.

Все как у всех, проблемы общие.

Не только у меня 30 плюс,

Еще 30 плюс моей стране.

Ей отдаю свои все мечты,

Они и так только об одном –

О Победе и надежде.

Держимся, все будет".

Наша редакция поздравляет Екатерину Бужинскую с днем рождения! Желаем артистке крепкого здоровья, добра, безграничного счастья, семейного благополучия, неисчерпаемой энергии, творческого вдохновения, новых хитов, полных залов на концертах и исполнения мечтаний и желаний!

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