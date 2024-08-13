В голубой шляпе и желтом платье: Екатерина Бужинская в роскошном образе отмечает юбилей

Народная артистка Украины в свой день рождения показала красивый образ в патриотических цветах.
Екатерина Бужинская сегодня, 13 августа, отмечает свой юбилей – народной артистке Украины исполнилось 45 лет.
По этому случаю она опубликовала в Instagram красивую фотографию своего роскошного образа в патриотических цветах. На Катерине было желтое платье с обнаженными плечами и пикантным декольте и элегантная голубая шляпа.
Аутфит певица дополнила прической с локонами и макияжем с красной помадой.
В посте Бужинска написала:
"Мне сегодня тридцать плюс,
Годы, как женщина, не считаю.
Хотя и цифр я не боюсь,
И их банально не люблю я.
Годы – это просто месяцы,
Секунды, прожитые дни.
Мне еще только 30+,
Я только начинаю жить.
Не март и еще не осень.
Красота и мудрость у меня.
И будто все в жизни удалось,
Впереди самые лучшие дни.
У меня есть друзья и семья,
У меня сын, волшебные дочки.
Любимая я и я люблю,
Спасибо Богу, благодарна судьбе.
На сцене второй дом нашла.
Мои песни – это тоже дети.
Своим Олимпом долго шла,
Не просто славу заслужить.
Я плачу иногда, смеюсь.
Все как у всех, проблемы общие.
Не только у меня 30 плюс,
Еще 30 плюс моей стране.
Ей отдаю свои все мечты,
Они и так только об одном –
О Победе и надежде.
Держимся, все будет".
Наша редакция поздравляет Екатерину Бужинскую с днем рождения! Желаем артистке крепкого здоровья, добра, безграничного счастья, семейного благополучия, неисчерпаемой энергии, творческого вдохновения, новых хитов, полных залов на концертах и исполнения мечтаний и желаний!
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