В голубых джогерах и с сумкой Louis Vuitton за 3355 долларов: Дженнифер Лопес приехала в танцевальную студию

Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци возле танцевальной студии в Лос-Анджелесе, куда она сейчас регулярно ездит на тренировку. Артистка наверняка работает над чем-то новым, чем порадует поклонников.

Звезда была одета в комфортный наряд. Она сочетала белый свитшот с голубыми джогерами и белыми кроссовками Air Jordan Mid. На плече у Джен висела стильная сумка Louis Vuitton стоимостью 3355 долларов.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз на тренировку Джей Ло приехала в широких джинсах, белом свитере и ботинках Brunello Cucinelli. Лук она дополнила любимой вместительной именной сумкой Dior.

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