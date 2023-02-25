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В голубых джогерах и с сумкой Louis Vuitton за 3355 долларов: Дженнифер Лопес приехала в танцевальную студию

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
917
Время на прочтение
1 мин
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В голубых джогерах и с сумкой Louis Vuitton за 3355 долларов: Дженнифер Лопес приехала в танцевальную студию

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Поп-дива в комфортном аутфите приехала на тренировку.

Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци возле танцевальной студии в Лос-Анджелесе, куда она сейчас регулярно ездит на тренировку. Артистка наверняка работает над чем-то новым, чем порадует поклонников.

Звезда была одета в комфортный наряд. Она сочетала белый свитшот с голубыми джогерами и белыми кроссовками Air Jordan Mid. На плече у Джен висела стильная сумка Louis Vuitton стоимостью 3355 долларов.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз на тренировку Джей Ло приехала в широких джинсах, белом свитере и ботинках Brunello Cucinelli. Лук она дополнила любимой вместительной именной сумкой Dior.

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Дата публикации
Просмотры
917
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