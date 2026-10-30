В горах и с поцелуями на вершине: Кэти Перри показала романтическое путешествие с Джастином Трюдо

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

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Американская певица Кэти Перри поделилась новыми фотографиями с бывшим премьер-министром Канады, 54-летним Джастином Трюдо. Влюбленные отправились на природу, где отметили 42-летие артистки, покоряя горные склоны и наслаждаясь временем вдвоем.

25 октября Кэти Перри исполнилось 42 года. По случаю праздника пара выбрала необычный формат отдыха — вместо светских мероприятий и роскошных вечеринок они отправились в национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне.

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В своем Instagram певица опубликовала серию снимков, на которых показала подробности своего приключения. Перри и Трюдо попробовали себя в скалолазании, преодолевая сложный маршрут с металлическими лестницами и страховочным снаряжением.

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Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

На одном из кадров они позируют на фоне впечатляющих скальных пейзажей, а на другом — целуются на вершине.

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

«На этой неделе „поднялась“ на 42-й уровень! Сначала было как-то все равно — возраст такой, ни то ни се… А потом мне объяснили, что 42 — это, вообще-то, ответ на все. И пусть я до сих пор не понимаю, в чем тут суть, — мне вполне комфортно быть 42-летней, если рядом со мной — ты ♥️ Возвращаюсь к жизни…», — написала певица под публикацией.

Кэти Перри исполнилось 42 года / © Instagram Кэти Перри

Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

Отметим, слухи о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо появились летом 2025 года, когда их заметили вместе в Монреале. В октябре того же года пара фактически подтвердила отношения, появившись вместе на праздновании дня рождения певицы в Париже.

В сентябре 2026 года Перри откровенно рассказала о своих чувствах к возлюбленному в интервью People, назвав его любовью всей своей жизни. По словам артистки, знакомство с Трюдо стало одним из самых ценных событий непростого для нее периода.

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Ранее Кэти Перри состояла в отношениях с актером Орландо Блумом, от которого воспитывает дочь Дейзи. Джастин Трюдо был женат на Софи Грегуар, у бывших супругов трое детей.

Ранее, напомним, Кэти Перри с новой прической и в платье с анималистическим принтом привлекла внимание на красной дорожке.

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