В горчичном джемпере и мини-шортах: Дженнифер Лоуренс вышла погулять с сыном

33-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс часто попадает в объективы уличных фотографов во время прогулок с ребенком.

Вчера звезду снова запечатлели на прогулке с сыном Сайем, которому почти два года. По улицам Нью-Йорка Лоуренс прогуливалась в горчичном джемпере и белых коротких шортах.

Длинные светлые волосы Дженнифер были распущены, в ее ушах были наушники, а на лице - солнцезащитные очки в черепаховой оправе. Для повседневной прогулки Лоуренс не стала делать макияж, лишь нанесла бальзам на губы.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы показывали выход Дженнифер в длинном пальто и яркой толстовке во время осенней прогулки по городу. В тот день Джен также гуляла с сыном и везла коляску в руках.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

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