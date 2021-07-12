В горчичном костюме с плиссировкой: Коко Роша позировала в стильном аутфите

В горчичном костюме с плиссировкой: Коко Роша позировала в стильном аутфите

Для своего выхода знаменитость выбрала классический образ, который разбавила аксессуарами.

Канадская супермодель Коко Роша прилетела в Канны, чтобы посетить 74-й кинофестиваль. Возле отеля звезду подиума сфотографировали в стильном образе, в котором она сочетала брючный костюм горчичного цвета и черные лакированные лодочки.

Наряд отличался плиссировкой на удлиненном жакете и V-образным декольте. На шее у модели висел золотой медальон, который, по ее же словам, всегда напоминает ей о трех ее детях: Ивере, Иони и Айли. Еще одним интересным аксессуаром, который Коко добавила в образ, стали зеркальные солнцезащитные очки.

Коко Роша / Getty Images

Также в Канны сегодня прибыла 43-летняя французская модель и актриса Летиция Каста. Она пришла на фотоколл в сарафане в цветочек и в зеленых босоножках Christian Louboutin.

Летиция Каста / Associated Press

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74-й Каннский кинофестиваль (24 фото)

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