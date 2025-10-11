- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
В горчичном платье на тонких бретельках: Эмма Стоун надела Louis Vuitton на Лондонский кинофестиваль
Это платье идеально подходило актрисе, но главным в нем был не фасон, а изумительный цвет.
36-летняя актриса Эмма Стоун просто сияла, когда вышла на красную дорожку Лондонского кинофестиваля. Она появилась на премьере фильма «Бугония», в котором сыграла главную роль.
Для мероприятия Эмма выбрала лаконичное платье горчичного цвета, которое было в прямом фасоне и на тонких бретельках. Наряд идеально балансировал между голливудским шиком, гламуром и простотой, а дополнила Эмма это платье, которое для нее сшили на заказ, длинной легкой накидкой и квадратной сумкой.
Оттенок платья дополнял ее цвет кожи, макияж и медно-рыжие волосы, которые стилисты уложили в это раз в легкую волну.
Впервые фильм показанного в Венеции на международном кинофестивале. Тогда Эмма на красной дорожке блистала в платье с бисером.