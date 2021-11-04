В горчичном платье с оборками: элегантная Ники Хилтон на вечеринке в Нью-Йорке

Она сочетала однотонный наряд с дерзкими аксессуарами.
Светская львица, бизнесвумен и наследница Ники Хилтон посетила мероприятие издания Haute Living в Нью-Йорке, которое было посвящено выходу ноябрьского номера с Ники на обложке. Также девушка дала интервью, в котором рассказала о своем браке, семье и работе.
На мероприятии Ники появилась в элегантном горчичном однотонном платье от бренда Self-Portrait, которое дополнила сумкой на короткой ручке от Valentino и туфлями с леопардовым принтом. Платье имело декольте в виде сердца, длинные рукава и небольшой разрез сбоку. Украшали платье также небольшие оборки.
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