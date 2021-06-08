В горчичном платье с откровенным декольте и высоким разрезом: сексуальный образ Деми Роуз

26-летняя модель примерила эффектное откровенное платье.
Деми Роуз похвасталась перед поклонниками в Instagram ярким и сексуальным образом. Перед камерой модель предстала горчичном платье с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст, и высоким разрезом.
Волосы девушки были распущены, а на лице был легкий макияж. Позировала она на фоне зеленых растений.
Деми обожает демонстрировать свою грудь, поэтому выложила еще и горячее селфи, на котором акцент сделан на ее бюсте в черном бюстгальтере.
Ранее Роуз устроила фотосет дома на кровати. Девушка была одета в трикотажные бежевые трусы с высокой посадкой и молочную укороченную кофту на завязках. Под кофтой не было бюстгальтера, поэтому красотка демонстрировала на камеру пышную обнаженную грудь.
Читайте также: Снова без бюстгальтера: смелая Деми Роуз показала пышную грудь