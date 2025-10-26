- Дата публикации
В горчичной блузке и меховых брюках: Элизабет Олсен в стильном аутфите появилась на церемонии
36-летняя актриса отлично выглядела на светском мероприятии.
Элизабет Олсен посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Для своего появления она выбрала сдержанный, но стильный лук от бренда Khaite из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Он состоял из черных меховых брюк-клеш и блузки свободного кроя со складками, высокой горловиной и епископскими рукавами.
Образ Олсен дополнила лакированными остроносыми туфлями цвета марсала. У нее были распущенные волосы, макияж с розовыми румянами и лаконичные серьги в ушах.
Напомним, Элизабет Олсен на Международном кинофестивале в Торонто предстала в черном платье с бисером от бренда Emilia Wickstead.