В горчичной блузке и меховых брюках: Элизабет Олсен в стильном аутфите появилась на церемонии

Элизабет Олсен / © Associated Press

Реклама

Элизабет Олсен посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Для своего появления она выбрала сдержанный, но стильный лук от бренда Khaite из коллекции прет-а-порте сезона весна-лето 2026. Он состоял из черных меховых брюк-клеш и блузки свободного кроя со складками, высокой горловиной и епископскими рукавами.

Элизабет Олсен / © Associated Press

Образ Олсен дополнила лакированными остроносыми туфлями цвета марсала. У нее были распущенные волосы, макияж с розовыми румянами и лаконичные серьги в ушах.

Реклама

Элизабет Олсен / © Associated Press

Напомним, Элизабет Олсен на Международном кинофестивале в Торонто предстала в черном платье с бисером от бренда Emilia Wickstead.