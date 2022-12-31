В горнолыжных образах: миллиардер Джефф Безос на прогулке со своей девушкой в Аспене

Мультимиллиардер-основатель Amazon и один из тех счастливчиков, кто первым совершил туристический полет в космос, Джефф Безос, опять попал под прицел фотографов. Сейчас богач проводит время со своей девушкой Лорен Санчес в Аспене - излюбленном горном курорте для селебрити.

Пара то ли шла кататься на лыжах, то ли просто прогуливалась. При этом они, как всегда, держались за руки.

На Лорен в тот день был серый гольф от Fendi, который она сочетала с вязаной шапкой с помпоном, горнолыжными штанами и ботинками.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Джефф же надел все черное и был также в горнолыжных штанах, теплой куртке и шапке в полосками.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Также отдыхают в горах сейчас певица Мэрайя Кэри, актриса Голди Хоун и Джастин Бибер.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Голди Хоун / Фото: Getty Images

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