В горнолыжных образах: миллиардер Джефф Безос на прогулке со своей девушкой в Аспене

Знаменитости хорошо проводят время.
Мультимиллиардер-основатель Amazon и один из тех счастливчиков, кто первым совершил туристический полет в космос, Джефф Безос, опять попал под прицел фотографов. Сейчас богач проводит время со своей девушкой Лорен Санчес в Аспене - излюбленном горном курорте для селебрити.
Пара то ли шла кататься на лыжах, то ли просто прогуливалась. При этом они, как всегда, держались за руки.
На Лорен в тот день был серый гольф от Fendi, который она сочетала с вязаной шапкой с помпоном, горнолыжными штанами и ботинками.
Джефф же надел все черное и был также в горнолыжных штанах, теплой куртке и шапке в полосками.
Также отдыхают в горах сейчас певица Мэрайя Кэри, актриса Голди Хоун и Джастин Бибер.
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