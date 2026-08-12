В гороховом бикини и с рюшами: голландская модель показала красивую фигуру на отдыхе в Сен-Тропе

Лаура Селия

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Лаура Селия поделилась в Instagram новыми фотографиями с отдыха во французском Сен-Тропе. Модель позировала на террасе в ярком пляжном наряде с ноткой ретро.

На ней было красное бикини в крупный белый горошек. Комплект состоял из бюстгальтера на завязках и плавок с высокой посадкой на бедрах. Купальник подчеркнул загар и стройную фигуру Лауры.

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Лаура Селия

Пляжный наряд она дополнила короткой белой блузкой с рукавами-фонариками, рюшами, ажурной отделкой и длинными завязками. Модель оставила ее расстегнутой, использовав в качестве легкой накидки.

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Лаура Селия

У Лауры, как всегда, была объемная прическа с локонами, макияж с любимыми черными стрелками, а также красный маникюр и педикюр. Она дополнила образ золотыми браслетами, кольцами и серьгами-кольцами.

Лаура Селия

«Один из тех дней, когда хочется, чтобы они длились чуть дольше», — подписала модель солнечные снимки.

Напомним, ранее Лаура Селия в розовом платье с откровенным декольте устроила фотосессию у фонтана Треви.

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