В гороховом бикини: Изабель Гулар наслаждается отдыхом в Греции

36-летняя бразильская модель наслаждается летним отпуском.
В отпуск Изабель Гулар отправилась на греческий остров Миконос. Своим подписчикам в Instagram Гулар уже демонстрировала, что не расслабляется даже на отдыхе и тренируется по расписанию. Она показала, как занималась йогой у бассейна и продемонстрировала стойку на голове.
Теперь Изабель опубликовала снимок, на котором запечатлена лежа на диванчике в белом бикини в мелкий гороховый принт. Подпись под снимком модели гласит: "Здесь и сейчас". Позирует знаменитость в солнцезащитных очках в белой оправе лежа в тени.
Изабель очень любит делится фотографиями в разных купальниках и хвастается своей безупречной фигурой. Периодически модель показывает и некоторые упражнения, которые выполняет для того, чтобы быть в хорошей спортивной форме.
Напомним, также мы видели несколько образов модели во время 74-го Каннского кинофестиваля.
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