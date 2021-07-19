В гороховом бикини: Изабель Гулар наслаждается отдыхом в Греции

36-летняя бразильская модель наслаждается летним отпуском.

В отпуск Изабель Гулар отправилась на греческий остров Миконос. Своим подписчикам в Instagram Гулар уже демонстрировала, что не расслабляется даже на отдыхе и тренируется по расписанию. Она показала, как занималась йогой у бассейна и продемонстрировала стойку на голове.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

Также читайте Стройная Изабель Гулар в мини-шортах покрутила ягодицами перед камерой

Теперь Изабель опубликовала снимок, на котором запечатлена лежа на диванчике в белом бикини в мелкий гороховый принт. Подпись под снимком модели гласит: "Здесь и сейчас". Позирует знаменитость в солнцезащитных очках в белой оправе лежа в тени.

Изабель очень любит делится фотографиями в разных купальниках и хвастается своей безупречной фигурой. Периодически модель показывает и некоторые упражнения, которые выполняет для того, чтобы быть в хорошей спортивной форме.

Напомним, также мы видели несколько образов модели во время 74-го Каннского кинофестиваля.

Изабель Гулар / Associated Press

Изабель Гулар / Getty Images

Читайте также: Выглядит эффектно: сексуальная Изабель Гулар подчеркнула фигуру обтягивающим комбинезоном

Изабель Гулар хвастается фигурой в купальниках (23 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку