В гороховом купальнике с сексуальным декольте: Даша Астафьева продемонстрировала стройные ноги

Певица в отпуске успевает и отдыхать, и делать фотоконтент для фолловеров.

Даша Астафьева опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха в Турции. На этот раз певица устроила себе фотосессию на побережье.

Артистка надела слитный коричневый купальник с гороховым принтом и сексуальным декольте. На лице у нее были солнцезащитные очки.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

Сначала Даша позировала, сидя на камнях, а затем и на фоне скал. Астафьева продемонстрировала и подтянутую фигуру, и стройные ноги.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

"Почему нельзя взять и унести понравившегося к себе домой? - потому что он улетел!" - написала под фото она.

Ранее звезда похвасталась фигурой во всей красе в нюдовом купальнике в спа.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

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