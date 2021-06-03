В гороховом купальнике с сексуальным декольте: Даша Астафьева продемонстрировала стройные ноги

Певица в отпуске успевает и отдыхать, и делать фотоконтент для фолловеров.
Даша Астафьева опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха в Турции. На этот раз певица устроила себе фотосессию на побережье.
Артистка надела слитный коричневый купальник с гороховым принтом и сексуальным декольте. На лице у нее были солнцезащитные очки.
Сначала Даша позировала, сидя на камнях, а затем и на фоне скал. Астафьева продемонстрировала и подтянутую фигуру, и стройные ноги.
"Почему нельзя взять и унести понравившегося к себе домой? - потому что он улетел!" - написала под фото она.
Ранее звезда похвасталась фигурой во всей красе в нюдовом купальнике в спа.
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