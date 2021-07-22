В гороховом мини: Марго Робби приехала на шоу и попала под прицел

В гороховом мини: Марго Робби приехала на шоу и попала под прицел

31-летняя австралийская актриса и кинопродюсер приехала на шоу "Jimmy Kimmel Live".

Марго Робби была запечатлена фотографами в Лос-Анджелесе. Звезда дефилировала по улице в белом мини-платье в мелкий горох, с небольшим вырезом на декольте и цветком в виде розы. Наряд Марго дополнила черными лаковыми туфлями-лодочками на каблуках.

Свои белокурые волосы Марого Робби выкрасила в слегка более темный оттенок и распустила. На лице у девушки был легкий макияж глаз и достаточно насыщенная помада на губах. Дефилируя перед камерами Марго улыбалась.

Марго Робби / Getty Images

А на правой ее ноге чуть выше колена мы заметили пластырь. Видимо, актриса повредила кожу во время каких-то процедур. Кстати, недавно пластырь мы видели и на пальце принца Уэльского Чарльза.

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