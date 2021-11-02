В гороховом мини-платье с рюшами: участница "Холостяка-11" похвасталась кокетливым луком

Джессика Чеги продемонстрировала в коротком наряде стройные ноги.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – порадовала фолловеров новыми фотографиями в Instagram. На них красавица похвасталась эффектным луком и стройными ногами.

Девушка позировала в кокетливом красном мини-платье в мелкий горошек и с белым кружевом на подоле и воротнике.

Джессика Чеги/Instagram

Наряд Чеги сочетала с замшевыми светлыми сапогами и телесными капроновыми колготами с изображением красного поцелуя.

Джессика Чеги/Instagram

"Поскольку вы уже заметили, я часто хожу на различные beauty-процедуры, люблю ухаживать за собой, любить себя таким образом. Это замечают не только люди вокруг, мое внутреннее состояние также меняется. Появляется спокойствие, гармония и уверенность в себе. Это необходимо для каждой женщины", — написала Джессика в комментарии к снимкам.

Ранее Чеги показала гламурный лук с отдыха. Она позировала в леопардовом костюме, состоявшем из топа с обнаженными плечами и широкими рукавами, а также юбки длины миди.

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