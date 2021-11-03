В гороховом платье и на шпильках: Ирина Федишин в романтическом образе покаталась на качелях на пляже

В гороховом платье и на шпильках: Ирина Федишин в романтическом образе покаталась на качелях на пляже

Певица показала новые фото и видео из турецкого отпуска.

Ирина Федишин продолжает делиться снимками и видео с отдыха в Турции. В этот раз певица продемонстрировала в Instagram романтический образ.

На Ирине было белое платье в черный горошек длины макси, дополненное черным бюстгальтером и прозрачным черным корсетом с бретельками с рюшами.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Наряды Ирина сочетала с черными босоножками на шпильках. Волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на красной помаде.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Позировала звезда на качелях на пляже.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

"Счастье — когда мои родные здоровы, у них ничего не болит. Когда мы живем под мирным небом и без несчастных случаев. Счастье иметь любящего мужа и детей, работу, которая будет доставлять удовольствие.

Счастье пробуждаться и созидать этот мир глазами, ощущать его. Счастье встречать рассвет и закат. Каждый человек может делать свой день счастливым, невзирая на все трудности жизни", — написала Федишин под снимками.

А еще артистка показала видео, на котором она в черном купальнике бежит и прыгает с пирса в море, продемонстрировав стройную фигуру и упругие ягодицы.

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