В гороховом платье и в объятиях известного актера: счастливая Памела Андерсон на радиоэфире

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон вместе с актером Лиамом Нисоном посетила радиостанцию SiriusXM в Нью-Йорке, где они рассказали о съемках в комедийном боевике "Голый пистолет". Кстати, ходят слухи, что именно во время съемок этого фильма между актерами закрутился роман. Памела и Лиам пока этого не комментируют, но и не скрывают на публике нежных чувств друг к другу.

К примеру, на радио для фотографии Андерсон позировала в объятиях Нисона, ласково и со счастливой улыбкой прижавшись к нему.

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Getty Images

Актриса выглядела очаровательно, она была одета в романтическое черное платье миди в белый горох с длинными рукавами, черные капроновые колготы, которые скомбинировала с черными лакированными босоножками на шпильках.

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Памела накрутила волосы в красивые локоны и, как обычно, была без макияжа на лице - только на губы нанесла глянцевый блеск. В ушах у звезды были бриллиантовые серьги-гвоздики.

Нисон был одет в серый вельветовый костюм, голубую рубашку и замшевые графитовые туфли.

Напомним, Памела Андерсон продемонстрировала стильный аутфи тв белом платье с расписанными вручную бело-желтыми цветами и в ярких туфлях цвета лимончелло.