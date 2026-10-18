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- Шоу-бизнес
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В гороховом платье с пикантным разрезом до бедра: Кендалл Дженнер продемонстрировала эффектный лук на гала-вечере
Супермодель выбрала красивый черно-белый аутфит с открытыми плечами, который дополнила туфлями в горошек.
Кендалл Дженнер посетила ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala, который прошел в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Для своего появления знаменитость выбрала игривый аутфит. На ней было черно-белое платье, созданное по заказу модным домом Valentino. Наряд состоял из черного корсетного лифа без бретелек, украшенного мелким белым горошком, который красиво подчеркивал тонкую талию и стройную фигуру модели.
Особое внимание привлекала длинная атласная юбка молочного оттенка с крупными черными горошинами. На ней были объемные банты на бедрах, высокий пикантный разрез, обнажавший ноги Кендалл, и длинный шлейф, эффектно расстилавшийся по полу.
Аутфит Дженнер дополнила остроносыми туфлями-лодочками белого цвета с мелким черным горошком и невысоким каблуком.
Кендалл собрала волосы в гладкий элегантный пучок с пробором посередине. Она сделала макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черными стрелками, а на губы нанесла помаду нежного розово-коричневого оттенка. В ушах у нее были лаконичные бриллиантовые серьги. Красный маникюр завершил ее лук.