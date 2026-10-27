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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
33
Время на прочтение
2 мин

В гороховом платье с пикантными вырезами и шлейфом: Ким Кардашьян с далматинцами позировала на крыше в Риме

46-летняя звезда реалити в оригинальном наряде появилась на фотоколле в Италии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян посетила фотоколл второго сезона сериала «Все в порядке» (All’s Fair), который состоялся в Риме. Звезда позировала фотографам на крыше здания с панорамным видом на итальянскую столицу вместе со своими коллегами — Сарой Полсон, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс.

Сара Полсон, Ким Кардашьян, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс / © Instagram Ким Кардашьян

Сара Полсон, Ким Кардашьян, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс / © Instagram Ким Кардашьян

Ким была одета в эффектное белое платье в черный горошек, которое подчеркнуло ее пышные формы. Наряд имел корсетный верх без бретелек с чашками, глубокое декольте и откровенные вырезы на бедрах, украшенные белым кружевом.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Длинная юбка имела драпировку, высокий разрез спереди и роскошный шлейф, который красиво ниспадал на пол.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Аутфит звезда дополнила туфлями на каблуках от Jimmy Choo, которые не были видны под платьем.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким собрала волосы в высокий конский хвост. Она сделала макияж с акцентом на глазах, длинными ресницами и помадой нюдового оттенка. От украшений знаменитость отказалась, чтобы не отвлекать внимание от оригинального платья.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Изюминкой фотосета стали два далматинца, с которыми Кардашьян позировала на террасе. Черно-белая окраска собак прекрасно гармонировала с принтом ее наряда.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Коллеги актрисы также выбрали стильные образы. Сара Полсон появилась в черном кожаном ансамбле с необычным верхом, Ниси Нэш-Беттс — в розовом атласном костюме с приталенным жакетом и длинной юбкой, а Наоми Уоттс — в черном асимметричном платье без бретелек.

Сара Полсон, Ким Кардашьян, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс / © Instagram Ким Кардашьян

Сара Полсон, Ким Кардашьян, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс / © Instagram Ким Кардашьян

Напомним, в юридической драме «Все в порядке», созданной Райаном Мерфи, Ким Кардашьян играет адвоката Аллуру Грант. Сюжет разворачивается вокруг юридической фирмы в Лос-Анджелесе, которая специализируется на защите интересов женщин в сложных бракоразводных процессах.

Премьера второго сезона сериала на Disney+ запланирована на 4 ноября.

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